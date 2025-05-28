2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Eylül ayında başlayacak ve Haziran 2026'da sona erecek. "2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?" sorusu, okul hazırlığı yapan ailelerin ve eğitim camiasının gündeminde yer alıyor. Okulun açılış, tatil ve sınav dönemlerini kapsayan MEB'in duyurduğu takvim, bu yıl da planlamalar açısından büyük önem taşıyor.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

2025 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile başlayacak. Öğrenciler için ise ilk ders zili Eylül ayının ikinci haftasında çalacak. İşte takvimin ayrıntılı görünümü:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Haftası: 1-5 Eylül 2025

Tüm Sınıflar İçin Ders Başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 13-17 Nisan 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: 19 Haziran 2026 Cuma

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

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