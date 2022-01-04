2022 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşına ne kadar zam geldi 2022? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

2022 İşsizlik maaşı ne kadar? sorusu açıklanan zamlı maaşlar sonrası araştırılmaya başlandı. İşsizlik maaşına zam yapıl mı, ne kadar yapıldı? en çok araştırılan konulardan oldu. Peki 2022 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşına ne kadar zam geldi 2022? detaylar haberimizde.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2021'de en düşük işsizlik maaşı 1,420,14 liraya, orta kademe işsizlik maaşı 1,688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı 2 bin 137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2 bin 541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 272 lira oldu.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası pirimi ödemiş olmak

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen yada elektronik ortamdan başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

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