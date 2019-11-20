2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.
20.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:02
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösterilerini sürdüren eylemciler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemelerinde Bahreyn ile Irak milli takımlarının karşılaşmasını, meydanda kurulan ekrandan izledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Asya elemeleri