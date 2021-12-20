2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)

AA - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'I ZİYARET ETTİ Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşılaması Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması İki liderin kameralara poz vermesi İki liderin görüşmesi...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşılaması

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

İki liderin kameralara poz vermesi

İki liderin görüşmesi

İş birliği anlaşmaların imza töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un konuşmaları

Türkmenistan Devlet Nişanı takdimi

ESKİ GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ, HAYATINI KAYBETTİ

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oy kullanması

Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklama

Cenaze namazının kılınması, helallik istenmesi

Cenazenin taşınması

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 46 KİŞİ YARALANDI

Denizde batan tekneler

Fırtına ile uçan çatılar

Düşen çatılar

Havada uçuşan malzemeler

Yolda yan yatan kamyonlar

AZERBAYCAN'DA DEVLET SINIR HİZMETLERİNE AİT ASKERİ HELİKOPTERİN UĞRADIĞI KAZADA ÇOĞU RÜTBELİ 14 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

Kazanın olduğu yere giden araçlar, ambulanslar

Helikopterden kopan parçalar

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'in kaza hakkında basın toplantısı

Şehit askerler için düzenlenen tören

Tabutlara sarılan, ağlayan şehit yakınları 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ı ziyaret etti.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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