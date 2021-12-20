2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'I ZİYARET ETTİ Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşılaması Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması İki liderin kameralara poz vermesi İki liderin görüşmesi...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'I ZİYARET ETTİ
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşılaması
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması
İki liderin kameralara poz vermesi
İki liderin görüşmesi
İş birliği anlaşmaların imza töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un konuşmaları
Türkmenistan Devlet Nişanı takdimi
ESKİ GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ, HAYATINI KAYBETTİ
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oy kullanması
Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklama
Cenaze namazının kılınması, helallik istenmesi
Cenazenin taşınması
İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS NEDENİYLE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 46 KİŞİ YARALANDI
Denizde batan tekneler
Fırtına ile uçan çatılar
Düşen çatılar
Havada uçuşan malzemeler
Yolda yan yatan kamyonlar
AZERBAYCAN'DA DEVLET SINIR HİZMETLERİNE AİT ASKERİ HELİKOPTERİN UĞRADIĞI KAZADA ÇOĞU RÜTBELİ 14 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI
Kazanın olduğu yere giden araçlar, ambulanslar
Helikopterden kopan parçalar
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'in kaza hakkında basın toplantısı
Şehit askerler için düzenlenen tören
Tabutlara sarılan, ağlayan şehit yakınları 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ı ziyaret etti.
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti.
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.