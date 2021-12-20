2021 YILIN OLAYLARI
"YAVUZ BAHADIROĞLU" MAHLASIYLA TANINAN TARİHÇİ VE YAZAR NİYAZİ BİRİNCİ VEFAT ETTİ "Yavuz Bahadıroğlu"nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıFENERBAHÇE KULÜBÜ, MESUT ÖZİL İLE...
"YAVUZ BAHADIROĞLU" MAHLASIYLA TANINAN TARİHÇİ VE YAZAR NİYAZİ BİRİNCİ VEFAT ETTİ
"Yavuz Bahadıroğlu"nun arşiv görüntüleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
FENERBAHÇE KULÜBÜ, MESUT ÖZİL İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU
Mesut Özil'in özel uçakla İstanbul Havalimanına gelmesi
Mesut Özil'in İstanbul Havalimanından çıkarken Fenerbahçe flamasıyla poz vermesi
Mesut Özil'in Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana çıkması
Mesut Özil'in konuşması
Mesut Özil'in Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza törenine katılması
Mesut Özil'in Fenerbahçeli ikiz kardeşler Yağız ve Kuzey'e forma hediye etmesi
Mesut Özil ve Başkan Ali Koç'un sözleşmeyi imzalaması
İmza töreninin ardından fotoğraf çekimi
Mesut Özil'in Atakaş Hatayspor maçı için kafileye katılması
Mesut Özil'in Hatay Havaalanında taraftarlar tarafından karşılanması
TRABZONSPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ 2-1 YENEREK TFF SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU
Trabzonspor futbolcularının sahada sevinç gösterileri
Trabzonspor futbolcularının ve teknik heyetinin sahada Süper Kupa'yı kaldırması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (4)
"Yavuz Bahadıroğlu" mahlasıyla tanınan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.