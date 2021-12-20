2021 YILIN OLAYLARI - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI

AA - Haberler | Güncel

"YAVUZ BAHADIROĞLU" MAHLASIYLA TANINAN TARİHÇİ VE YAZAR NİYAZİ BİRİNCİ VEFAT ETTİ "Yavuz Bahadıroğlu"nun arşiv görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıFENERBAHÇE KULÜBÜ, MESUT ÖZİL İLE...

"YAVUZ BAHADIROĞLU" MAHLASIYLA TANINAN TARİHÇİ VE YAZAR NİYAZİ BİRİNCİ VEFAT ETTİ

"Yavuz Bahadıroğlu"nun arşiv görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılması

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

FENERBAHÇE KULÜBÜ, MESUT ÖZİL İLE 3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU

Mesut Özil'in özel uçakla İstanbul Havalimanına gelmesi

Mesut Özil'in İstanbul Havalimanından çıkarken Fenerbahçe flamasıyla poz vermesi

Mesut Özil'in Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana çıkması

Mesut Özil'in konuşması

Mesut Özil'in Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza törenine katılması

Mesut Özil'in Fenerbahçeli ikiz kardeşler Yağız ve Kuzey'e forma hediye etmesi

Mesut Özil ve Başkan Ali Koç'un sözleşmeyi imzalaması

İmza töreninin ardından fotoğraf çekimi

Mesut Özil'in Atakaş Hatayspor maçı için kafileye katılması

Mesut Özil'in Hatay Havaalanında taraftarlar tarafından karşılanması

TRABZONSPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ 2-1 YENEREK TFF SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDU

Trabzonspor futbolcularının sahada sevinç gösterileri

Trabzonspor futbolcularının ve teknik heyetinin sahada Süper Kupa'yı kaldırması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (4)

"Yavuz Bahadıroğlu" mahlasıyla tanınan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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