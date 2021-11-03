Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Sınavı sonuçları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

AA - Haberler | Güncel
Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2021 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları, kurumun internet adresinden duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını, "https://www.egm.gov.tr" internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

Başarılı adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 7 Kasım saat 17.00'ye kadar ilgili PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacak.

AA - Son Dakika Haberleri
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum

24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum

 Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title