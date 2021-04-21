2021 YDS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
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2021 YDS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) soru kitapçığı ve cevap anahtarı!

2021 YDS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. YDS 2021 Almanca cep anahtarı, Arapça testi cevap anahtarı, Fransızca testi cevap anahtarı, İngilizce ve Rusça testi cevap anahtarları haberimizde...

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. Bunun ardından YDS cevap anahtarı merak edildi. ÖSYM'nin sitesinde cevapların %10 luk bölümü yayınlandı.

2021-YDS/1 SINAVI TEMEK SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2021 YDS CEVAP ANAHTARLARI

ALMANCA TESTİ CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ARAPÇA TESTİ CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

FRANSIZCA TESTİ CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

İNGİLİZCE TESTİ CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

RUSÇA TESTİ CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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