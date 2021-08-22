2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nde İkinci Yarı Final Karşılaşması Başlıyor!

Vadi'de Derbi Zamanı! VFŞL Yaz Mevsimi'nde ikinci yarı final maçı saat 14: 00'te Galatasaray Espor ve Beşiktaş mücadelesi ile başlayacak.

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde heyecan, dün oynanan NASR Esports ve Galakticos karşılaşmasının ardından heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor.

İkinci Yarı Final Karşılaşması bugün saat 14: 00'te gerçekleşecek derbi mücadelesi ile ve arasında oynanacak. Büyük kazanan ekip büyük finalde yer alma hakkına sahip olacak ve NASR Esports'un rakibi olacak.

Sarı – Kırmızı ile Siyah – Beyaz arasındaki kıyasıya mücadele canlı olarak yayımlanacak!

Saat 14: 00'te başlayacak ikinci Yarı Final mücadelesinde karşılaşacak olan Galatasaray Espor ve Beşiktaş'ın lig aşamasında gösterdikleri performanslarına göz atalım.

Galatasaray Espor

Lige dolu dizgin bir şekilde aldığı galibiyetler ile başlayan GS Espor, her hafta hem bireysel performans olarak hem de takım oyunu açısından gelişme gösterdiğine tanık olduk. Aldıkları 15 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile puan tablosunda kendilerine 1. sırada yer bulmuşlardı.

Beşiktaş

Lig aşamasında aldığı 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile puan tablosunda 6. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta SuperMassive Blaze'e karşı oynadığı çeyrek final karşılaşmasını 3-2'lik bir skorla kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Yarı Final Eşleşmeleri

21 Ağustos Cumartesi: NASR Esports 3–0 Galakticos

22 Ağustos Pazar: Galatasaray Espor – Beşiktaş

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde derbi mücadelesi heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız, karşılaşmalayı LOLespor ve RiotGamesTurkish kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

İki köklü kulübün arasında gerçekleşecek derbi mücadelesini sizce kim kazanacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros