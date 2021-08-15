2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Espor serisi ile devam ediyor!
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2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Espor serisi ile devam ediyor!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Espor serisi ile devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Büyük Finali'ne giden yolda SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Espor serisi dakikalar sonra başlıyor!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri SuperMassive Blaze ve Beşiktaş Espor serisi ile devam ediyor, kazanan takım yarı final biletinin son sahibi olacak.

Dün oynanan 2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri, çeyrek finalinde neler yaşanmıştı?

2021 VFŞL Çeyrek final serisinde ilk yarı final biletini kapan takım rakibi Dark Passage'ı 3-2'lik skor ile yenen Galakticos olmuştu. Dün inanılmaz maçlar gördüğümüz çeyrek final serisi 5. maça kadar uzamış ve oyun baştan sona kadar ortada gitmişti. Bakalım bugün oynanacak seri de bizleri neler bekliyor olacak. Yarı final biletini kapan 'un yarı finaldeki rakibi ise olmuştu!

Çeyrek Final Kadroları

Papara SuperMassive Blaze ( SMB )

Üst Koridor: NuQ

Ormancı: Kireas

Orta Koridor: Ksaez

Nişancı: Kaori

Destek: Absolute

Beşiktaş Espor ( BJK )

Üst Koridor: Juuzou

Ormancı: Robin

Orta Koridor: MGX

Nişancı: Shiganari

Destek: Lekcyc

Kaynak: Playerbros

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