2021 Üniversite sınavı başvurusu! Üniversite sınav başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi 2021!

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2021 Üniversite sınavı başvurusu! Üniversite sınav başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi 2021! YKS ödemesi nasıl yapılır? YKS açılımı nedir?

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları başlayacak. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusunun yapımı için tarihler açıklanacak.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM'nin//www.osym.gov.tr internet adresinde "2021-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri" içinde yer alıyor