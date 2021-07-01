2021 Temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur temmuz zammı 2021 ne kadar?

Emekli ve memurların beklediği temmuz zammı için sayılı günler kaldı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte 2021 yılının emekli ve memur temmuz zammı en çok aratılan konulardan oldu. Emekli ve memur olan vatandaşların merakla beklediği 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur temmuz zammı 2021 ne kadar?

Enflasyon oranına göre belirleneceği söylenen emekli ve memurların temmuz zammı için gözler, yapılacak enflasyon oranı açıklamasına döndü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak olan zam miktarı vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, emekli ve memurların merakla beklediği 2021 Temmuz zammı belli oldu mu? Emekli ve memur temmuz zammı 2021 ne kadar? Detaylar haberimizde!

2021 TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon oranına göre belirlenecek olan Temmuz zammı henüz netlik kazanmadı. Zam miktarının belirlenebilmesi için Temmuz ayının enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 0.89 olarak açıklanmıştı. Totalde 2021 yılının ilk 5 ayının enflasyon yüzdesi 6,39 du.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2021 NE KADAR?

Emekli Zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin zam oranı temmuz ayının enflasyon oranına bağlı olarak hesaplanacak. Toplamda 2021 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranına göre alınacak olan Temmuz ayı emekli zammı henüz netlik kazanmadı. Henüz açıklanmayan enflasyon oranının ilk 6 ay toplamında %7 leri bulacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz 5 ayın enflasyon oranına baktığımızda %6,39 oranında bir zam karşımızı çıkıyor. Dolayısıyla emekli zammı asgari olarak yüzde 6,39 olacağı gözüküyor. Temmuz ayının da oranı eklenince toplamda yüzde 7'lik zam olacağı düşünülüyor.

Haziran ayı enflasyon oranı 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Memur Zammı ne kadar olacak?

Memur zam oranlarının netlik kazanması açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranına bağlı. Memurların zam miktarı 2021 yılı için ilk 6 ayın zam oranı yüzde 3 olarak belirlenmişti.Haziran ayının enflasyon rakamları açıklandıktan sonra %3'lük oran bir miktar daha artarak net zam miktarını belirleyecek.