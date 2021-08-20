2021 servis ücretleri ne kadar oldu? Okul servisi ücretleri zamlandı mı?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Yetkili isimden gelen açıklama ile vatandaşların merak ettiği servis ücretleri arttı mı ve 2021 okul ücretleri Fiyatları ne kadar soruları yanıtlarını buldu.

İstanbul'da servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi belirlendi. Açıklama ile km hesabına göre yeni fiyatlar belli oldu ve okul servisi ücretleri zamlandı mı ve 2021 okul ücretleri ne kadar oldu soruları yanıtlarını buldu.

BU SENE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Koronavirüs salgını sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirten Öztürk, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız." dedi.

YÜZDE 35 ORANINDA HOSTES BEDELİ

Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.