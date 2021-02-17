2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları ve atama takvimi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dönüş tarihini açıkladığından beri en çok merak edilen şeylerden biri de 2021 yılı öğretmen atamaları oldu. Milyonlarca öğretmen adayını yakından ilgilendiren 2021 öğretmen atamalarında son durum merak ediliyor. Peki, 2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dönüş tarihini açıkladığından beri en çok merak edilen şeylerden biri de 2021 yılı öğretmen atamaları oldu. Milyonlarca öğretmen adayını yakından ilgilendiren 2021 öğretmen atamalarında son durum merak ediliyor. Peki, 2021 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen atamaları MEB başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atama takvimi için milyonlarca kişinin gözü MEB'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" ifade ediyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor.

Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den atamalara ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.