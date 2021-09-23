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2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

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O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimleri başladı! Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleriyle ilk fotoğrafı paylaştı. Peki, 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu. Peki, 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.

Önceki gün kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz. O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı.

O Ses Türkiye'nin çekimlerine başlandı. Ancak yarışmanın ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer alacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?
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