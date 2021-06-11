2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ 2021 baraj puanı kaç? MSÜ mülakatı ne zaman başlayacak?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. -En çok araştırılan konuların başında ise MSÜ'ye kaç kişi başvurdu geliyor. Peki, 2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ 2021 baraj puanı kaç? MSÜ mülakatı ne zaman başlayacak?

MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusu ile adaylar sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ'ye kaç kişi başvurdu ve sınava girdi? Detaylar şöyle;

2021 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2020 MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi girdi. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla gerçekleşti.

MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bu bilgiler eşliğinde, 2021 MSÜ'ye de 450 bin ila 550 bin arasında adayın katılması öngörülüyor.

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 30 Haziran - 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ MÜLAKATLARINA GETİRİLECEK BELGELER NELER?

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. HES Kodunun Kare Kodlu çıktısı.

3. Sınav Çağrı Belgesi.

4. Nüfus Cüzdanı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

5. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını

gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu

raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

6. Muvafakat Yazısı;

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. (Noter onaylı olmasına

gerek yoktur)

7. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;

Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı

bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse

temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

8. Şehit/ Gazi Belgesi;

Şehit/ Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında

getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet

Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini)

gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

9. Terhis Belgesi;

7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan

verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis

belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında

getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri

kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecek

işlemlerine devam edilmeyecektir.

10. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini

teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav

merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı

satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.