2021 LGS sınavı ne zaman?
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2021 LGS sınavı ne zaman?

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2021 LGS sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Ertelenen sınav sonrası MEB tarafından açıklama yapıldı. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi kaç dakika?

Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Ertelenen sınav sonrası MEB tarafından açıklama yapıldı. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi!

2021 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi. 2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.

LGS KONULARI NELER?

''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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