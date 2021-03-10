2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman? 2021 dini günler ve kandiller takvimi?

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.