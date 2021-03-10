2021 kandil günleri ne zaman, kandiller ne zaman? 2021 dini günler ve kandiller takvimi?
2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2021 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar.
2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ
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