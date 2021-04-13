2021 İstanbul İmsakiyesi: İstanbul'da sahur ne zaman, saat kaçta? Ramazan ayı 2021 İstanbul İmsakiye!

Ramazan ayınız mübarek olsun! Bugün ilk sahura kalkacağız. Vatandaşlar tarafından merak edilen Diyanet İmsakiye 2021 açıklandı. Peki ilk sahur saat kaçta, ne zaman yapılacak? İlk oruç günü ne zaman? İstanbul İmsakiyesi! İmsakiye saatleri ne zaman? Ramazan ayı 30 gün imsakiye listesi!

İmsakiye 2021! İstanbul imsakiye 2021! 2021 Ramazan ayı imsakiye saatleri! İstanbul sahur, imsak ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar saat kaçta okunacak? İstanbul sabah namazı saat kaçta? İstanbul sahur vakti ne zaman? İşte detaylar...

İSTANBUL 2021 İMSAKİYE

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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak : 04:50

Güneş : 06:21

Öğle : 13:10

İkindi :16:51

Akşam :19:48

Yatsı :21:13

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İftar Menüsü:

1. Mercimek çorbası

2. Etli bezelye

3. Bulgur pilavı

4. Cacık

5. Jöleli muhallebi.

Günün Sünneti:

Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmamak.

Günün Ayeti:

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. (Bakara/ 185)

Günün Hadisi:

Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz. (Buhari, Savm: 5)

Günün Duası:

Allah'ım! Bugünde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bugünde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bugünde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!