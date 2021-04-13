2021 İmsakiye indir! İstanbul, Ankara İzmir Ramazan imsakiyesi indirme linki!
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2021 İmsakiye indir! İstanbul, Ankara İzmir Ramazan imsakiyesi indirme linki!

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2021 İmsakiye indir! İstanbul, Ankara İzmir Ramazan imsakiyesi indirme linki!

Ramazan ayının gelmesiyle iftar saatleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. En çok da imsak saatleri araştırıldı. İstanbul, Ankara İzmir Ramazan imsakiyesi indirme linki burada!

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Oruç tutmaya niyetlenen müminler iftar saatini merak etti ve iftar saatleriniaraştırdı. 2021 İmsakiye indir! İstanbul, Ankara İzmir Ramazan imsakiyesi indirme linki! 2021 İmsakiye indir!

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Aşağıdaki linkten il-içe seçimi yaptıktan sonra imsakiye indirebilirsiniz.

İSTANBUL, ANKARA İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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