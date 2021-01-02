2021 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı nasıl belirlenir?
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2021 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı nasıl belirlenir?

02.01.2021 20:22 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:26
2021 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı nasıl belirlenir?

Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına zam yapılacak. 2021 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı nasıl belirlenir?

Merakla beklenen ve Pazartesi günü açıklanacak 2021 emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı nasıl belirlenir?

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 oranında zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki memur zamları nelerden etkileniyor?

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