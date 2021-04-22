2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nın kazananlarını belirledi
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2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nın kazananlarını belirledi

2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nın kazananlarını belirledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yarışmaya 1211 eserle katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasından ödül almaya hak kazanan 3 farklı branştan 54 eserin sahibi, ödüllerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Çocuklar ve gençlerin hayallerini, beklentilerini, ümitlerini ve planlarını en iyi yansıtan eserler, ödül almaya hak kazandı. Üsküdar Belediyesi tarafından üst düzey sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak açık havada düzenlenen törenle ödüllerine kavuşanlar, başarmanın verdiği mutlulukla adeta sevinç gösterisinde bulundu.

Üsküdar'da 2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nın kazananları, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Hilmi Türkmen:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin destekçisiyiz"

Ödül töreninde yaptığı konuşmadakısıtlamalar ve belirsizliklerle geçen 2020 yılının ardından 2021'in umut dolu bir yıl olacağını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi:

"Böylesi dönemlerde insanlık kendini sanat ile ifade eder. Sanat, hayallerimizi, umutlarımızı canlı tutar. Bize direnme gücü verir. Biz de bu noktadan hareket ederek 2021'e Dair Ümitlerim Yarışması'nı düzenledik. Çocuklarımız ve gençlerimizdenhayallerini, beklentilerini, ümitlerini ve planlarını sanat aracılığıyla ifade etmelerini istedik.Üsküdarlı öğrenciler bizi yine şaşırtmadılar. Her zaman olduğu gibi harika eserler yarattılar.Üsküdarlılarda tarihten gelen bir sanatçı ruhu var, buna inanıyorum. Sadece yetenek değil bu. Şehrimizin havası ve manevi iklimi de sanatçılara ilham veriyor. Yarışmaya katılan çocuklar ve gençler de bu iklimin hakkını vermeyi başardı. Başarı yolunda ilerleyen tüm çocuklarımız ve gençlerimizin her zaman destekçisiyiz."

Kaynak: Bültenler

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