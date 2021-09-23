2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI - Haberler
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2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen '2021 Dünya Mirasları Foto Safari'si, Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla Kapadokya bölgesinde başladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen '2021 Dünya Mirasları Foto Safari'si, Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla Kapadokya bölgesinde başladı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Türk ve Rus 64 fotoğrafçı katıldı. Etkinlik kapsamında Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde bir araya gelen katılımcılar, Kapadokya bölgesinin güzelliklerinde fotoğraf çekti. Etkinlikte konuşan Türkiye Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız, 'Türkiye Tanıtma Platformu olarak bu yıl başlattığımız foto safari dünyada da bir ilk. Tamamen dünya miras alanlarımıza yönelik bir foto safari düzenledik. Kapadokya'da başlattığımız foto safari 2022 Mayıs ayında İstanbul'da sona erecek. Önümüzdeki yıl dünyanın birçok ülkesinden büyük bir katılımla bu organizasyonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elde edilecek fotoğraf ve görüntüler bizim için bir arşiv çalışması oluşturacak' diye konuştu.

'HALK OYLAMASI İLE BİRİNCİ SEÇİLECEK'

Proje Organizasyon Komite Başkanı Serdar Karaduman ise, 'Bu 18 yaşın üzerindeki profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı bir proje. Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu onaylı bir yarışma. Yarışmaya katılan tüm fotoğrafların 22-26 Eylül tarihleri arasında Kapadokya bölgesinde çekilmiş olması şartı var. Bunun dışında 60 eseri internet sitemizde sanal olarak sergileyeceğiz. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. 17 UNESCO alanında çekilecek fotoğraf içerisinde ayrıca İstanbul'da 2022 Mayıs ayında bir halk oylaması ile birinci seçilecek' ifadelerini kullandı.

Foto safariye katılan fotoğraf sanatçısı Muhammed Dönmezer de, 'Bu doğa güzelliği insanlara o kadar güzel malzeme veriyor ki anlatamam. Antalya'dan geliyorum. Uzun yıllar fotoğrafın içerisinde olduğum için buraya gelmeyi çok istiyordum. Bu da iyi bir fırsat oldu. UNESCO'nun diğer merkezlerindeki çekimlerine de katılacağım. Kapadokya'yı anlatmaya gerek yok. Bölgenin her bir yanı zaten bir fotoğraf' diye konuştu.

'RUSYA'YA DÖNDÜĞÜMDE AİLEME BURAYI ANLATACAĞIM'

Foto safariye Rusya'dan katılan Maria Vokona ise, 'Türkiye'ye bu projeye katılmak için geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. İlk kez geldim. Böyle bir yerin dünyanın başka bir yerinde olduğuna inanmıyorum. Rusya'ya döndüğümde aileme bol bol anlatacağım. Ailem ile de birlikte ileriki yıllarda buraya yeniden gelirim' dedi.

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI

2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI
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Haber: 2021 DÜNYA MİRASLARI FOTO SAFARİ? ETKİNLİĞİ KAPADOKYA'DA BAŞLADI - Haberler
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