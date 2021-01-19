2021 DGS ne zaman? DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DGS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DGS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DGS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında DGS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? DGS ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 DGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.
DGS sınav başvuru tarihleri 21 Mayıs 2021 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 8 Haziran 2021 tarihidir.
DGS 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-DGS : 11 Temmuz 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"