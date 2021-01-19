2021 DGS ne zaman? DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DGS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DGS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DGS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?