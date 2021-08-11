2021 DGS kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu?
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2021 DGS kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu?

2021 DGS kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu?
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Son Dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sonuçları erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlere odaklandı. Peki, 2021 DGS kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu? DGS açıklandı mı?

Son Dakika:Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sonuçları erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanması ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS 4 yıllık geçiş yapılacak bölümlere odaklandı. Peki, 2021 DGS kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu? DGS açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS'ye bu yıl 389 binin üzerinde başvuru yapıldı. 2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.

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