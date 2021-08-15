2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ilk günü tamamlandı!
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2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ilk günü tamamlandı!

2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ilk günü tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlk gün karşılaşmaları tamamlandı, şampiyonalar belli oldu!

Espor severlerin çeşitli oyunlardaki turnuvaları takip ettiği 2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ilk günü tamamlandı.

Dün çevrim dışı olarak İsfanbul Tema Park'ta ilk günü gerçekleşen Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda birçok oyunda kıran kırana mücadele ONLINE'daki gibi kaldığı yerden devam etti. Dün PES 2021, Rocket League ve ZULA olmak üzere 3 oyunda final maçları oynandı.

TESFED Twitter hesabı ise bu mücadeleyi "Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda aksiyon dolu anlarla finallerin ilk günü tamamlandı. Heyecanın zirvede yaşandığı maçlarla PES 21, Rocket League ve ZULA şampiyonları belli oldu!" açıklamasıyla paylaştı.

Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan oyuncular/takımlar şu şekilde:

PES 2021: Mucahit_21

Rocket League: Papara SuperMassive Blaze

Zula: fastPay Wildcats

Kıran kırana mücadele bugün kaldığı yerden devam edecek!

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Kaynak: Playerbros

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