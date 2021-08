2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ikinci günü tamamlandı!

2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ikinci gününde kıran kırana rekabet dün de kaldığı yerden devam etti!

Birçok oyunda turnuvanın düzenlendiği 2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası ikinci günü tamamlandı.

İlk gününü de haberleştirdiğimiz Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nda da dün olduğu gibi kıran kırana mücadele devam etti. Dün toplam 3 oyunda 4 adet şampiyon belirlendi. Dün oynanan oyunların turnuvaları ise şu şekildeydi:

HADO

FIFA 21 FUT

FIFA 21 Classic

CS: GO

Bitexen TESFED Türkiye Kupası'nın ikinci günü HADO finali ile başladı. Bu oyunun finalinde gülen taraf ise "LA VIDA LOCA" oldu.

Günün ikinci turnuvası ise FIFA 21 Classic ve FUT modu oldu. Classic modunun finalinde karşı karşıya gelen oyuncular Futbolist bünyesinde bulunan ISOPOWERR ve fastPay Wildcats bünyesinde bulunan BERKIJE oldu. Bu karşılaşmanın galibi ve Classic modunun şampiyonu olan ISOPOWERR oldu. Bir sonraki turnuva ise FUT modunda gerçekleşti. Bu karşılaşmada yine Futbolist'ten ISOPOWERR'i gördük. ISPOWERR'in rakibi ise Galatasaray Espor oyuncusu MAROOF idi. Bu karşılaşmadan galip olarak ayrılan taraf tekrardan ISOPOWERR oldu. Böylelikle ISOPOWERR, Futbolist'e 2 kupa getirmiş oldu.

Günün son karşılaşması ise NO RESPECT ve OtherSide Esports arasında gerçekleşti. Bu karşılaşmadan galip olarak ayrılan taraf ise NO RESPECT oldu. NO RESPECT ayrıca geçtiğimiz günlerde Thunderbolts Gaming ile anlaşmıştı.

Bir sonraki TESFED Türkiye Kupası'nda görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros