2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıtları devam ediyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları internetten mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin açıklanmasının ardından 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ayın kaçında başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak? AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacakAnadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 eğitim yılı Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başladı

Kayıtlar için belirlenen son tarih ise 25 Şubat olarak açıklandı.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF SINAVLARI ONLİNEMI OLACAK?

AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.