2020 YKS baraj puanı kaç oldu, düştü mü? TYT-AYT-YDT baraj puanları kaçtır? 2020 YKS sınavının açıklanmasının ardından gözler yeni baraj puanlarına çevrildi. Peki YKS baraj puanları düştü mü, yeni baraj puanı kaç olacak tüm detaylar haberimizde.

YKS (TYT-AYT ve YDT) sınavları 27 Temmuz Pazartesi 2020 tarihinde açıklanmıştı. Sınavın açıklanmasından sonra yeni baraj puanı kaç oldu araştırılmaya başlandı. Normalde baraj puanı 180 olarak hesaplanıyor. Fakat bu yıl değişiklik oldu. Peki yeni baraj puanları kaç olacak?

YKS 2020 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

2020 YKS sınavı için baraj puanı belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2020 YKS baraj puanı 180 puandan 170 puana düşürüldü. Fakat 170 puanın sadece bu sene için geçerli olacağı söylenildi.

Normalde YKS'nin baraj puanı her sene 180 idi. Fakat bu seneye özel bu puan 170'e çekildi. Yani kısaca 2020 YKS baraj puanı 170 olarak hesaplanacaktır. TYT sınavı için baraj puanı ise 150'dir. Yani TYT'de 150 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapmaya hak kazanacaklardır.

2020 TYT - AYT - YDT BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?

TYT baraj puanı : 150 puan

AYT baraj puanı : 170 puan

YDT baraj puanı : 170 puan

Yapılan açıklamaya göre bu sene yani 2020'de YKS, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanı 170 olacaktır. 180'den 170'e düşürülmüştür. Buna göre YKS sınavında 170 puan ve üzeri alanlar üniversite için tercih yapabilecektir.

TYT'nin baraj puanı 150 puan olacaktır . Yani 1. oturum TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

AYT ve YDT'nin baraj puanları ise 170 olacaktır . TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir

BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Barajı geçmek için TYT'de en az 17-20 net yapmak gerekiyor.

Barajı geçmek için AYT ve YDT'de en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

YKS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin web sitesinden bakabilirsiniz. ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girerek sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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