2020 yılında 9 yeni muhteşem gemi su üstünde olacak

27.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:31

2020 yılında denizlerle buluşacak en yeni gemiler hazırlanıyor. 2020 yılında 9 tane muhteşem geminin fora Bismillah diyerek mavi sularda seyre başlayacağını belirten Su Üstünde firmasının yetkilileri yeni gemilerin isimlerini açıkladı. Bu gemilerin; Seven Seas Explorer, Celebrity Apex, Scarlet Lady, Iona, Enchanted Princess, Crystal Endeavor, Mardi Gras, Odyssey of the Sea ve MSC Virtuosa olduğu belirtildi.



Denizlerle buluşacak yeni gemilerin özellikleri



2020 yılında su üstünde olacak 9 geminin 21 bin 708 yolcu, 8 bin 234 mürettebat taşıyacağını belirten Eren Budaklı, bu gemilerin de faaliyete geçmesi ile denizlerin şenleneceğini belirtti.



Eren Budaklı; "Regent Seven Seas kruvaziyer şirketi Seven Seas Explorer 2020 Şubat ayında 750 yolcu ve 542 mürettebatı taşıyacak. Explorer serisinin ikincisi olacak gemi 55,253 gros ton ağırlığında su üstünde yüzecek. Avrupa ve Karayiplere yolculuk edecek gemi Türkiye'de seferler yapacak. Ayrıca Celebrity kruvaziyer şirketine ait olan Celebrity Apex adlı yolcu gemisi de Edge sınıfın 2. gemisi olarak su üstünde seferlerini başlayacak. 2020 Nisan ayında sefere çıkacak gemi 2,910 yolcu ve 1,320 mürettebat taşıyacak. İspanya, İngiltere, İtalya ve ABD'ye seferler yapacak. 129,500 gros ton ağırlığında olan gemi ek olarak, lüks odalarının iç mekanlarına daha fazla açık hava yaşamı, şık bir çatı bahçesi ve denizdeki en uzun havuzlardan ve havuz güvertesi sunan veranda gibi yenilikçi unsurlar mevcut.



Yeni kruvaziyer şirketi Virgin Voyages, Scarlet Lady ile Su Üstünde'de kendisini ispatlayacak. Şirketin ilk gemisi Nisan 2020 denizlerle buluşacak olup 2,770 yolcu ve 1,150 mürettebat taşıyacak. Genelde Karayip adalarında sefer yapacak olan gemi ana liman olarak Miami'yi kullanacak. İngiliz kruvaziyer şirketi P&O, Iona adlı gemisi su üstünde 5,200 yolcu ve 1,600 mürettebat taşıyacak. Norveç fiyortları, Batı Avrupa, İspanya, Portekiz ve Kanarya Adalarına İngiltere'den sefer yapacak. 183,900 gros ton ağırlığındaki gemi Mayıs 2020'de seferlere başlayacak.



Türk deniz severlerin de tanıdığı Princess kruvaziyer şirketi Enchanted Princess adlı gemisini su üstünde 3,660 yolcu ve 1,346 mürettebat taşıyacak. Haziran 2020'de seferlere başlayacak gemi Akdeniz, Karayipler ve Avrupa turları yapacak. Gemide çocuklar ve gençler için eğlence ve spor alanları ve iki yatak odası ve banyosu ve 700 metrekarelik büyük bir balkona sahip 5 konuk için iki Sky suitleri eşsiz lüksü olacaklar" dedi.



Öte yandan, lüks gemileri ile adını duyuran Crystal kruvaziyer şirketi Crystal Endeavor'sun su üstünde Ağustos 2020'den itibaren 200 yolcu ve 200 mürettebat taşıyacağı belirtilerek "1'e 1 personelin konuk oranına sahip olacak. Dünyanın birçok noktasına ziyaret edecek olan gemi 20,000 gros ton ağırlığında olacak. Crystal Endeavor, Alaska, Avrupa, Antarktika, Asya, Avustralya ve Güney Amerika'daki heyecan verici destinasyonları keşfeden maceralı yerlere yelken açacak.



Dünya kruvaziyer lider şirketi Carnival kruvaziyer şirketi Mardi Gras ile Ağustos 2020'den itibaren su üstünde 5,282 yolcu ve 1,745 mürettebat taşıyacak.180,800 gros ton ağırlığında olacak gemi İngiltere, New York ve Port Canaveral'dan yolcularına hizmet verecek. Ayrıca, 19 havuzu ve güneşlenme güvertesine erişim gibi bir dizi olanak ve avantaj içeren, Carnival'ın yeni eğlence ve gösteri mekanlarını, spa deneyimlerini ve Carnival'ın Excel düzeyindeki süitleri olacak.



Royal Carribean kruvaziyer şirketi 'de Quantum Ultra sınıfı ikinci gemisi Odyssey of the Seas su üstünde 4,246 yolcu ve 1,551 mürettebat taşıyacak. 169,379 gros ton ağırlığında olacak gemi Kasım 2020 seferlerine başlayacak. Odyssey of the Seas, Kasım 2020'de Fort Lauderdale, Florida'dan çıkış yapacak ve Nisan 2021'e kadar 4-8 gece yolculukları sunacak ve 2021 Yaz/ Sonbahar seyir sezonu için Avrupa'ya yeniden konumlanacak.



İtalyan kruvaziyer denizcilik şirketi MSC 2020 Kasım ayında MSC Virtuosa'yı denizlerle buluşturuyor. Su üstünde 4,800 yolcu ve 1,700 mürettebat taşıyacak olan 181,00 gros ton ağırlığındaki gemi, iki yeni Cirque du Soleil şovu, yelken, büyük su parkı, bir düzine akşam yemeği için LED Kubbeli Gezinti de dahil olmak üzere Meraviglia Sınıfı gemilerin en popüler özelliklerini sunacak.2020 yılında, 9 yeni gemi binlerce yolcusu ile yeni ufuklara yer açarken, su üstündeki turizm son yıllarda gittikçe popülerliğini artırıyor. Kruvaziyer turizmine rağbet gün geçtikçe artarken, gemi içindeki aktivitelerin çeşitlendirilmesi 'de yolculara cazip geliyor" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA