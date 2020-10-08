2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ne zaman yapılır? VGM burs başvurusu neden hata veriyor?

Yükseköğretim ve ortaöğretim öğrenciler tarafından yapılan VGM nedir? VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?