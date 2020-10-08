2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ne zaman yapılır? VGM burs başvurusu neden hata veriyor?
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2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ne zaman yapılır? VGM burs başvurusu neden hata veriyor?

08.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:37
2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ne zaman yapılır? VGM burs başvurusu neden hata veriyor?

Yükseköğretim ve ortaöğretim öğrenciler tarafından yapılan VGM nedir? VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar?

Her yıl binlerce öğrenciye eğitimlerinde destek olabilecek belli ücretlerde burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları nasıl yapılır? VGM burs başvuruları tarihi nedir?

VGM NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ortaöğretim bursu başvuru tarihi 1 Ekim-15 Ekim,

Yükseköğretim bursu başvuru tarihi 15 Ekim-30 Ekim,

Yabancı uyruklu burs başvuru formu tarihi 15 Ekim- 30 Ekim

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" için başvurular "https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=OO" adresinden

VGM BURS BAŞVURUSU NEDEN HATA VERİYOR?

Sistemdeki yoğunluktan dolayı hata veriyor olabilir. En kısa zamanda çözülecektir.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SAYFASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.

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Haber Yorumları (2)
HALİT: kabul olunduktan sonra mı evraklar iletiliyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
IŞIL: ihtiyacı olan alsın inş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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