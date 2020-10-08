2020 STS Tıp Doktorluğu ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS, STS Tıp Doktorluğu sonucu nasıl öğrenilir?
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2020 STS Tıp Doktorluğu ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS, STS Tıp Doktorluğu sonucu nasıl öğrenilir?

08.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:03
2020 STS Tıp Doktorluğu ve TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS, STS Tıp Doktorluğu sonucu nasıl öğrenilir?

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu (STS) sınav sonuçlarının belli olacağı tarihi duyurdu. Tıpta uzmanlaşmak isteyenlerin girdiği TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavı 4 Ekim'de gerçekleşti. STS TIP Doktorluğu ve TUS sonucu nasıl öğrenilir?

4 Ekim'de düzenlenen STS TIP Doktorluğu ve TUS sınavlarına ilişkin cevap kağıdı görüntüleme işlemi başladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sayfasından ilan edilecek. 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları ne zaman belli olur? İşte, detaylar...

STS TIP DOKTORLUĞU - TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'de yer alan bilgiye göre, adaylar, sınav sonuçlarına 4 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2020 STS TIP DOKTORLUĞU - TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 TUS ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvuruları 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 2020 TUS ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı 4 Ekim 2020 tarihinde yapıldı.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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