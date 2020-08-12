2020'nin en iyi kadın oyuncusu: Afra Saraçoğlu KizlarSoruyor tarafından hazırlanan 2020'nin En İyi Kadın Oyuncusu anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette "Afra Saraçoğlu" 2020'nin en iyi kadın, "Aras Bulut İynemli" 2020'nin en iyi erkek oyuncusu seçildi.

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu güncel anketlerine devam ediyor. Anket ile üyelere 'Oyunculukları hayranlık uyandırıyor! 2020'nin en iyi kadın oyuncusu hangisi?' ve 2020'nin en iyi erkek oyuncusu hangisi?' sorusu soruldu.

Ankette oyların yüzde 38'ini Afra Saraçoğlu alarak kadınlarda birinci oldu. İkinciliği yüzde 25 oy alan Demet Özdemir kaptı. Onu yüzde 23 oy oranıyla Özge Gürel takip etti. Oyların yüzde 14'ünü ise Ebru Şahin alarak dördüncü oldu.

Ankette kız ve erkek dağılımında ise sonuç değişmedi, kızların %37'si ve erkeklerin yüzde %40'ı 2020'nin en iyi kadın oyuncusunu Afra Saraçoğlu olarak seçti.

İkinci ankette oyların yüzde 44'ünü Aras Bulut İynemli alarak erkeklerde birinci oldu. İkinciliği yüzde 22 oy alan Kıvanç Tatlıtuğ kaptı. Onu yüzde 20 oy oranıyla Can Yaman takip etti. Oyların yüzde 14'ünü ise Engin Altan Düzyatan alarak dördüncü oldu.

Ankette kız ve erkek dağılımında ise sonuç değişmedi, kızların %48'i ve erkeklerin yüzde %38'i 2020'nin en iyi erkek oyuncusunu Aras Bulut İynemli olarak seçti.

Kaynak: Bültenler