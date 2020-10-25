2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, ne zaman? KPSS önlisans sınavı kaç dakika? KPSS giriş belgesi alma ekranı...
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2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, ne zaman? KPSS önlisans sınavı kaç dakika? KPSS giriş belgesi alma ekranı...

25.10.2020 00:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:53
2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, ne zaman? KPSS önlisans sınavı kaç dakika? KPSS giriş belgesi alma ekranı...

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS sınavına saatler kala adaylar sınav saati ve giriş belgesi ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020? İşte KPSS önlisans sınavı giriş belgesi alma ekranı...

KPSS ön lisans sınavı, adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenirken detayları da araştırılıyor. 2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. KPSS ön lisans sınav giriş belgesine ais.ösym.gov.tr adresinde erişim sağlanabiliyor. Peki 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS SINAVI 25 Ekim tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınav süresi 130 dakika.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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