2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?

21.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:49

Kandil ne zaman sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet, dini günler takvimine göre Ramazan ayının habercisi Regaip kandili 27 Şubat günü yerine getirilecek. Kandil tarihleri 2020 sizler için derledik.

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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler listesinde yer alan bilgilere göre, 2020 yılının ilk kandili Regaip Kandili, 27 Şubat Perşembe günü idrek edilecek. Üç ayların başlangıcı ise böylelikle 25 Şubat Salı gününe denk geliyor.

KANDİL TARİHLERİ

2020 yılında Ramazan ayından hemen önce üç kandil de ibadetlerle kutlanmış olacak. İşte, 2020 kandil tarihleri:

27 Şubat 2020 Perşembe - Regaip Kandili

21 Mart 2020 Cumartesi - Miraç Kandili

07 Nisan 2020 Salı - Berat Kandili

19 Mayıs 2020 Salı - Kadir Gecesi

28 Ekim 2020 Çarşamba - Mevlid Kandili

REGAİP ANLAMI NEDİR?

Regâib, Arapça kökenlidir ve "reğa-be" kökünden gelir."Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek anlamına gelir. Reğîb" kelimesi de ''Reğa-be'' kelimesinden gelir. Anlamı ise kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen demektir. Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Sonraki hali olan "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

REGAİP KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan Ayı'nın habercisi olarak bilinen Regaip Kandilinde, yüce Allah (c.c)'nin rahmet, bağış ve yardım dağıttığına inanılır. Bu gece İslam alemi, dualar eder, namaz kılar. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek yapılması gereken ibadetlerdendir.

Bu gece yapılan dualar kabul olur. Regaib gecesinin ibadetle geçirilmesi, kazası olanların kazalarını yapması daha sevaptır. Kazası olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı kerim okuması, tesbih çekerek tövbe istiğfar etmesi Regaip Kandilinde yapılacak ibadetlerdir.