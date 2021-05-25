2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık'ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı
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2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık'ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı

2020, dünyanın peşini bırakmıyor! Aralık'ta insana sıçrayan kuş gribi, 46 ülkeye yayıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

2020 yılının son ayında insana sıçrayan H5N8 isimli kuş gribi virüsünün 46 ülkeye yayıldığı ortaya çıktı. Virüsle ilgili araştırma yapan bilim insanları, H5N8 isimli virüsü "hayli patojenik (hastalık yapıcı)" olarak tanımladı.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, şiddetli şekilde can almaya devam ederken, insanlığın yine 2020 yılından kalma bir başka virüsle daha baş etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre onlarca yıl önce tanımlanmış kuş gribi virüsünün alt tipi olan H5N8'in Aralık 2020'de insana sıçradığı ve şu anda 46 ülkede etkisini gösterdiği belirtildi.

MİLYONLARCA KUŞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma göre 2020'de 46 ülkedeki kuş popülasyonunda görüldü ve görülmeye devam ediyor. Hatta dünya çapında milyonlarca kuşun ölümüne veya katledilmesine yol açtığı bildiriliyor.

"VİRÜSTEN ETKİLENEN BÖLGELER SÜREKLİ GENİŞLİYOR"

Hakemli bilimsel dergi Science'ta kaleme alınan makalede Weifeng Shi ve George F. Gao isimli iki virolog, "Virüsten etkilenen coğrafi bölgeler sürekli genişliyor ve en az 46 ülke, yüksek derecede patojenik H5N8 salgını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

Yazarlar bu endişe verici eğilim yakından takip ve kontrol edilmezse H5N8'in küresel sağlığa büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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