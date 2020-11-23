2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!
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2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!

23.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:46
2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!

2020 Amerika Müzik Ödülleri en iyi sanatçı, en iyi albüm, en iyi klip ödülleri kimin oldu? 2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!

2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne Jennifer Lopez dansları ile damga vurdu. 2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!

AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ KİMLER?

YILIN SANATÇISI

Taylor Swift

YILIN YENİ SANATÇISI

Doja Cat

YILIN İŞBİRLİĞİ

Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours

EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI

BTS

EN İYİ KLİP

Taylor Swift, Cardigan

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Justin Bieber

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Taylor Swift

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK

EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK

Harry Styles, Fine Line

EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK

Dua Lipa, Don't Start Now

EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY

Kane Brown

EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY

Maren Morris

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