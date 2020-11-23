2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!
23.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:46
2020 Amerika Müzik Ödülleri en iyi sanatçı, en iyi albüm, en iyi klip ödülleri kimin oldu? 2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!
2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne Jennifer Lopez dansları ile damga vurdu. 2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!
AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ KİMLER?
YILIN SANATÇISI
Taylor Swift
YILIN YENİ SANATÇISI
Doja Cat
YILIN İŞBİRLİĞİ
Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours
EN İYİ SOSYAL MEDYA SANATÇISI
BTS
EN İYİ KLİP
Taylor Swift, Cardigan
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Justin Bieber
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Taylor Swift
EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP - POP/ROCK
EN İYİ ALBÜM - POP/ROCK
Harry Styles, Fine Line
EN İYİ ŞARKI - POP/ROCK
Dua Lipa, Don't Start Now
EN İYİ ERKEK ŞARKICI - COUNTRY
Kane Brown
EN İYİ KADIN ŞARKICI - COUNTRY
Maren Morris