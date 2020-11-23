2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!

2020 Amerika Müzik Ödülleri en iyi sanatçı, en iyi albüm, en iyi klip ödülleri kimin oldu? 2020 Amerika Müzik Ödülleri adayları kimler? Amerika Müzik Ödülleri danga vuran şovlar, anlar!