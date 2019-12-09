2020 Altın Küre ödülleri için adaylar açıklandı

09.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:10

77. Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Ödüller 5 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Noah Baumbach'ın yönettiği 'Marriage Story' altı dalda, Martin Scorsese'nin yönettiği ve Robert de Niro ile Al Pacino'nun başrolleri paylaştığı 'The Irishman' adlı film beş dalda aday gösterildi.

Her iki film de Netflix yapımı.

Drama dalında en iyi film:

Drama dalında en iyi kadın oyuncu:

Drama dalında en iyi erkek oyuncu:

Müzikal veya komedi dalında en iyi film:

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu:

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu:

En iyi animasyon:

Yabancı dilde en iyi film:

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

En iyi yönetmen:

En iyi senaryo:

En iyi film müziği:

En iyi orijinal film şarkısı:

Drama dalında en iyi dizi:

En iyi kadın dizi oyuncusu (drama):

En iyi erkek dizi oyuncusu (drama):

Müzik veya komedi dalında en iyi dizi:

En iyi kadın dizi oyuncusu (müzik veya komedi)

En iyi erkek dizi oyuncusu (müzik veya komedi)

En iyi mini dizi veya TV filmi

En iyi kadın oyuncu (mini dizi veya TV filmi)

En iyi erkek oyuncu (mini dizi veya TV filmi)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (dizi, mini dizi veya TV filmi)