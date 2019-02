2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı

Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül törenininde En İyi Yardımcı Erkek Ödülünü Mahershala Ali kazandı.

2017'de "Moonlight" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alarak oyunculuk dalında Oscar'a layık görülen ilk Müslüman olan Mahershala Ali, bu yıl da "Green Book" filmindeki rolü ile aynı dalda ikinci Oscar'ını almış oldu.

MAHERSHALA ALİ KİMDİR?

Doğum adı Mahershalalhashbaz Gilmore olan Mahershala Ali, 1974 yılında Oakland'da dünyaya geldi. Amerikan asıllı oyuncu sonradan müslümanlığı seçmiştir. 2017 yılında, Moonlight (Ay Işığı) filminde canlandırdığı Juan karakteriyle eleştirmenlerden tam not alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçmişti.

2001'de "Crossing Jordan" dizisinde "Dr. Trey Sanders" rolüyle büyük beğeni kazanan oyuncu, 2003'de "Making Revolution" filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan başarılı ismin boy gösterdiği en dikkat çeken yapımlar ise şunlar;

2003 Making Revolution

2008 Umi's Heart

2008 The Curious Case of Benjamin Button

2009 Crossing Over

2010 Predators

2012 The Place Beyond the Pines

2013 Go for Sisters

2014 Supremac

2014 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1

2015 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

2016 Kicks

2016 Gubagude Ko

2016 Free State of Jones

2016 Ay Işığı

2016 Hidden Figures

2017 Roxanne Roxanne Cross

2018 Alita: Battle Angel

2018 Green Book