2018 Troya Yılı Etkinlikleri - Çanakkale

Çanakkale'de 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında eski futbolcuların katılımıyla dostluk maçı düzenlendi.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında, Yıldız Futbolcular ile Boğazgücü Masterler karşı karşıya geldi.

Dostluk maçında, eskiden önemli takımların kadrolarında yer almış ve aralarında milli takım forması giymiş Ergün Penbe, Emre Aşık, Hasan Kabze, Kerem İnan, Mert Korkmaz, Murat Önür, Bekir Gür, Engin Baytar ve Yetkin Etkin gibi isimler forma giydi.

Yıldız Futbolcular, 30'ar dakikalık 2 devre halinde oynanan karşılaşmayı, Boğazgücü Masterler karşısında, 7-1'lik skorla üstün tamamladı.

Karşılaşmayı, Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.