2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek - Haberler
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2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

ORC araştırma şirketinin 45 ilde 5 bin 420 kişi ile yaptığı ankette, yüzde 10 seçim barajını AK Parti, CHP ve İYİ Parti geçebildi. Ankete göre; yeni kurulan partilerden en büyük atılımı ise Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi yaptı.

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC, 17-22 Ocak tarihleri arasında 45 ilde 5 bin 420 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇEBİLİYOR

Ankete katılan vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerden yüzde 29.7'si AK Parti, yüzde 24.3'ü CHP, yüzde 14.2'si İYİ Parti, yüzde 9.1'i MHP, yüzde 8.4'ü ise tercihini HDP'den yana kullanacağını ifade etti.

GELECEK PARTİSİ SÜRPRİZ YAPTI

Ankette Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 3.6, DEVA Partisi'ne oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 2.8, Saadet Partisi'ne oy vereceklerin oranı ise yüzde 1.7 olarak belirlendi.

İşte yapılan ankette partilerin oy oranı;

2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor

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Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Seçim anketi, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (5)
Oguz Turker:Mhp %9 oy alacak dedikten sonrasını okumadım. Mhpnin şu dönemde alacağı oy en fazla %5 olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Hek Tor:Ocr ismi herseyi izah ediyor zaten.... bekle ve gör! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
oguz:bu anketlere hiç inanmıyorum diyer secimlerde ki anket sonucları gördük bence bu anketler secmenin oyuna etkı etmek için yapılıyor benim gözlemim akp ve mhp halktan iyi bir tokat yiyecek bence 20 nin altına inerse hiç şaşırmam Cevap Yaz 13 43 Yayından Kaldır
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