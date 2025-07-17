Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2009'da Londra'da vereceği konserler için organizatörlerden sahnede yılanlar, bir leopar, tropikal kuşlar, üç maymun ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2009'da Londra'da vereceği konserler için organizatörlerden sahnede yılanlar, bir leopar, tropikal kuşlar, üç maymun ve bazı şarkılarda üzerine bineceği bir Afrika fili talep eden kimdir?

2009'DA LONDRA'DA VERECEĞİ KONSERLER İÇİN ORGANİZATÖRLERDEN SAHNEDE YILANLAR, BİR LEOPAR, TROPİKAL KUŞLAR, ÜÇ MAYMUN VE BAZI ŞARKILARDA ÜZERİNE BİNECEĞİ BİR AFRİKA FİLİ TALEP EDEN KİMDİR?

A: Shakira

B: Justin Timberlake

C: Michael Jackson

D: Britney Spears

Cevap : C