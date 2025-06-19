ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2005'te Yolspor Seydilerspor 2. maç sonucu kaç kaçtır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2005'TE YOLSPOR SEYDİLERSPOR 2. MAÇ SONUCU KAÇ KAÇTIR?

A: Seydilerspor 0 - Yolspor 0

B: Seydilerspor 1 - Yolspor 0

C: Seydilerspor 10 - Yolspor 3

D: Seydilerspor 0 - Yolspor 27

Cevap : D