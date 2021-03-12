DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
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DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi

12.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:58
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi

200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendiDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, aralarında yeni doğanların da bulunduğu 200 kuzu, anneleriyle buluştu.

200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, aralarında yeni doğanların da bulunduğu 200 kuzu, anneleriyle buluştu. Koyunlar arasından annelerini koklayarak, bulan kuzular, dronla havadan görüntülendi. Besici Cengiz Şen, buluşmanın çok güzel olduğunu ve izlerken mutluluk duyduğunu söyledi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Mollapolat Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Cengiz Şen (39), 300 küçükbaş yetiştiriyor. Şen, küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı ilçede, şubat ayında doğumu gerçekleşen kuzular ile koyunlarını süt verimini arttırmak için ayrı ayrı ahırlarda tutuyor. Yeni doğanlarında olduğu 200 kuzuyu, Şen, anneleriyle buluşturdu. Sabahın ilk ışıklarında ahır kapılarının açılmasıyla heyecanla koşan kuzular, annelerini sesinden ve kokusundan tanıyor. Sürü içine giren kuzuların anneleriyle koklaşması ve seslerini çıkarması ise renkli görüntüler oluşturdu.

'KUZUNUN ANNESİYLE BULUŞMASI İNSANA MUTLULUK VE HUZUR VERİYOR'

Besici Cengiz Şen, buluşmanın çok güzel bir duygu olduğunu ve bu buluşmayı izlediğinde mutlu olduğunu söyledi. Kuzular anneleriyle buluştuktan sonra otlanmayı öğrendiklerini anlatan Şen, "Onların buluşması bana huzur veriyor. Kuzunun annesiyle buluşması insana mutluluk ve huzur veriyor. Zor da olsa bu mesleği yaptığım için hakkını vermek zorundayız. Sabah koyunlar yemlerini yiyip sabah akşam da onları buluşturuyoruz. Sonra da beraber yaylaya çıkarıyoruz. Anneleriyle beraber otlanmak için yaylıma alışıyorlar. Daha sonra alıştıktan sonra annelerinden yavaş yavaş ayırıyoruz. 4-5 aylık olduktan sonra ise sütten kesiyoruz" dedi.

DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi
DİYARBAKIR 200 kuzunun anneleriyle buluşma anı, dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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