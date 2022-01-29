20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti - Haberler
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20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Romanya'da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde zincire bağlı yaşamasının ardından doğaya salınan ayının, özgürce koşmak yerine kendi etrafında dönmesi, herkesi kahretti. Bu anlar, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Romanya'da 20 yıl boyunca hayvanat bahçesinde tutulan bir ayı, hayvan hakları savunucularının devreye girmesinin ardından yeniden özgür ortamıyla kavuştu. Ancak ayının, ormana doğru koşmak yerine kendi etrafında dönmesi büyük şaşkınlık yaşadı.

'ESARETE ALIŞMIŞ'

Ayının, doğaya koşmak yerine kendi etrafından dönmesinin, 20 yıl zincire bağlı kalmasından kaynaklandığı ve hayvanın, özgürlük kavramını bilmemesi nedeniyle zinciri varmış gibi döndüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler, Instagram'da paylaşılmasının ardından yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında yüzlerce yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Instagram, Yaşam, Dünya, Haber

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