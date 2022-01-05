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20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İznik'te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'te koronavirüse yakalanan lise öğrencisi 20 yaşındaki Ahmet Bektaş hayatını kaybetti.

İznik ilçesi Çiçekli mahallesinde yaşayan ve İmam Hatip Lisesinde öğrenci olan Ahmet Bektaş, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan genç, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı zamanda bronşit tedavisi de gördüğü öğrenilen Ahmet Bektaş'ın durumu kötüye gidince Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. 20 yaşındaki lise öğrencisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - BURSA

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi

Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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