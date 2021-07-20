20 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı
20 Temmuz 2021 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:55 Yıldızların Yolu
02:45 Masumlar Apartmanı
03:15 Deliler Fatih'in Fermanı
05:10 Bayram Namazı
06:55 Kalk Gidelim
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
12:45 Bayram Özel
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Gönül Dağı - Kurban
23:15 Gönül Dağı - Kurban
Kaynak: InterSinema.com