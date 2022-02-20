20 Şubat 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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20 Şubat 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
04:10 Can Dostlar
05:45 Yeşil Deniz
08:10 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kameralı Adam
13:40 Masumlar Apartmanı
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
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