20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, traktörün 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Ali Yaman (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Soğukpınar Mahallesi Bük mevkiinde meydana geldi. Ali Yaman idaresindeki traktör, tarladan ana yola çıkmak istediği sırada kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ali Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.