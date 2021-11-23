Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla düzenlenen "Uçurtma Şenliği"nde sevgi evlerinde kalan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklara, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş koordinasyonunda verilen Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında üniversite öğrencileri de eşlik etti.

Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler Il Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Gölet Alanında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi. "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen şenliğe sevgi evlerinde kalan çocuklar ile birlikte Bartın Üniversitesi öğrencileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Merihhan Basançelebi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında renkli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti.

"Uçurtma, müzik, şiir, oyun, palyaço, balon, eğlence"

Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklar uçurtma şenliği, canlı müzik, şiir, halat çekme, çuval yarışı ve palyaço ile gönüllerince eğlendi. Çocukların sosyal ve kültürel noktada farkındalıklarının artırılması ve çevreye duyarlılık bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Çocuklara, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Erdoğmuş koordinasyonunda verilen Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında üniversite öğrencileri de eşlik etti.

"En güzel yarınlar için çocuklarımızın yanındayız"

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü"nün önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, bütün insanlığın aydınlık geleceğidir. Müreffeh ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstlenecek olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu düşüncelerle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, gözlerinde geleceğin aydınlığı olan çocuklarımıza sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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