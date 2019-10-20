20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
20 Ekim 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Katil Köpek Balığı
01:45 Katil Köpek Balığı
03:20 Ufak Tefek Cinayetler
04:30 Kiralık Aşk
05:30 Ayı Paddington
07:00 Afacan Beşler 3
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:15 Sevdim Seni Bir Kere
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:30 Çocuk
15:45 Benim Tatlı Yalanım
18:45 Star Haber
20:00 Otoban
21:45 Otoban
23:45 Kuzgun